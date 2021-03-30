أنقرة، 30 مارس / آذار، (أذرتاج) قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا بزيارة الى تركيا. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الوطني التركية ان الوزير التركي خلوصي آكار التقى الجنرال الباكستاني في أنقرة. ناقش الجانبان خلال اللقاء القضايا العسكرية بين البلدين. كما شارك في اللقاء رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية الجنرال ياسر جولر.

AZERTAG.AZ : رئيس الأركان العامة للجيش الباكستاني يزور تركيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده