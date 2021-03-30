باكو، 30 مارس، أذرتاج نشرت ادارة دوري كرة القدم للمحترفين جدول مباريات الجولة التاسعة عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن مباريات الجولة تنظم أيام 1-3 نيسان المستهل. 1 ابريل، الخميس توران طاووس – قراباغ الرديف اغدام، ملعب طاووس المركزي قراداغ لوكباتان باكو – كشله الرديف باكو، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، حي قراداغ، باكو 2 ابريل، الجمعة نفطجي الرديف باكو – الجيش الرياضي، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو صباح الرديف باكو – زاقاتالا، ملعب باكو الاولمبي، باكو 3 ابريل، السبت سومغايت الرديف – كبز كنجة، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت ت الأندية ل ف ت خ هـ ن 1 توران طاووس 18 10 7 1 27-11 37 2 زاقاتالا 18 12 1 5 38-19 37 3 نفطجي الرديف 17 11 4 2 35-14 37 4 صباح الرديف 16 9 2 5 26-16 29 5 قراباغ الرديف 18 8 3 7 23-18 27 6 كبز 18 6 5 7 25-26 23 7 قراداغ لوكباتان 18 4 5 9 16-27 17 8 الجيش الرياضي 18 3 5 10 21-39 14 9 كشلة الرديف 17 3 3 11 18-40 12 10 سومغايت الرديف 18 2 5 11 16-35 11 ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب زاقاتالا برصيد 11 هدفا ويليه جعفروف لاعب توران طاووس برصيد 10 أهداف وقولييف لاعب صباح الرديف برصيد 9 أهداف.

AZERTAG.AZ : جدول الجولة التاسعة عشر بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

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