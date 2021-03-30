جدول الجولة التاسعة عشر بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 30 مارس، أذرتاج
نشرت ادارة دوري كرة القدم للمحترفين جدول مباريات الجولة التاسعة عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن مباريات الجولة تنظم أيام 1-3 نيسان المستهل.
1 ابريل، الخميس
توران طاووس – قراباغ الرديف اغدام، ملعب طاووس المركزي
قراداغ لوكباتان باكو – كشله الرديف باكو، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، حي قراداغ، باكو
2 ابريل، الجمعة
نفطجي الرديف باكو – الجيش الرياضي، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو
صباح الرديف باكو – زاقاتالا، ملعب باكو الاولمبي، باكو
3 ابريل، السبت
سومغايت الرديف – كبز كنجة، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 توران طاووس 18 10 7 1 27-11 37
2 زاقاتالا 18 12 1 5 38-19 37
3 نفطجي الرديف 17 11 4 2 35-14 37
4 صباح الرديف 16 9 2 5 26-16 29
5 قراباغ الرديف 18 8 3 7 23-18 27
6 كبز 18 6 5 7 25-26 23
7 قراداغ لوكباتان 18 4 5 9 16-27 17
8 الجيش الرياضي 18 3 5 10 21-39 14
9 كشلة الرديف 17 3 3 11 18-40 12
10 سومغايت الرديف 18 2 5 11 16-35 11
ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب زاقاتالا برصيد 11 هدفا ويليه جعفروف لاعب توران طاووس برصيد 10 أهداف وقولييف لاعب صباح الرديف برصيد 9 أهداف.
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