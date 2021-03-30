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    جدول الجولة التاسعة عشر بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٠٣]

    باكو، 30 مارس، أذرتاج

    نشرت ادارة دوري كرة القدم للمحترفين جدول مباريات الجولة التاسعة عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن مباريات الجولة تنظم أيام 1-3 نيسان المستهل.

    1 ابريل، الخميس

    توران طاووس – قراباغ الرديف اغدام، ملعب طاووس المركزي

    قراداغ لوكباتان باكو – كشله الرديف باكو، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، حي قراداغ، باكو

    2 ابريل، الجمعة

    نفطجي الرديف باكو – الجيش الرياضي، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو

    صباح الرديف باكو – زاقاتالا، ملعب باكو الاولمبي، باكو

    3 ابريل، السبت

    سومغايت الرديف – كبز كنجة، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 توران طاووس 18 10 7 1 27-11 37

    2 زاقاتالا 18 12 1 5 38-19 37

    3 نفطجي الرديف 17 11 4 2 35-14 37

    4 صباح الرديف 16 9 2 5 26-16 29

    5 قراباغ الرديف 18 8 3 7 23-18 27

    6 كبز 18 6 5 7 25-26 23

    7 قراداغ لوكباتان 18 4 5 9 16-27 17

    8 الجيش الرياضي 18 3 5 10 21-39 14

    9 كشلة الرديف 17 3 3 11 18-40 12

    10 سومغايت الرديف 18 2 5 11 16-35 11

    ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب زاقاتالا برصيد 11 هدفا ويليه جعفروف لاعب توران طاووس برصيد 10 أهداف وقولييف لاعب صباح الرديف برصيد 9 أهداف.

     

     

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة التاسعة عشر بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم
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