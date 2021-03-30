جدول الجولة الحادية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 30 مارس، أذرتاج
نشرت ادارة دوري كرة القدم للمحترفين جدول مباريات الجولة الحادية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن مباريات الجولة تنظم أيام 3-4 نيسان المستهل.
3 ابريل، السبت
صبائل باكو – زيرة باكو، ملعب أسكو أرينا، باكو
4 أبريل، الأحد
كشلة باكو – قراباغ أغدام، ملعب أي أس كا أرينا، باكو
صباح باكو – غابالا، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو
نفطجي باكو – سومغايت، ملعب باكسيل أرينا، باكو
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 نفطجي 20 13 3 4 30-19 42
2 قراباغ 20 12 6 2 46-13 42
3 زيرة 20 7 9 4 24-21 30
4 سومغايت 20 6 8 6 23-24 26
5 غابالا 20 5 8 7 18-28 23
6 صبائل 20 4 6 10 19-33 18
7 كشلة 20 3 8 9 20-32 17
8 صباح 20 4 4 12 19-29 16
ويتصدر قائمة الهدافين علي أصغروف لاعب نفطجي برصيد 14 هدفا ويليه أمير علي لاعب قراباغ أغدام برصيد 13 هدفا وأوزوبيج لاعب قراباغ أغدام برصيد 10 أهداف.
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