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    جدول الجولة الحادية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٤٣]

    باكو، 30 مارس، أذرتاج

    نشرت ادارة دوري كرة القدم للمحترفين جدول مباريات الجولة الحادية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن مباريات الجولة تنظم أيام 3-4 نيسان المستهل.

    3 ابريل، السبت

    صبائل باكو – زيرة باكو، ملعب أسكو أرينا، باكو

    4 أبريل، الأحد

    كشلة باكو – قراباغ أغدام، ملعب أي أس كا أرينا، باكو

    صباح باكو – غابالا، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو

    نفطجي باكو – سومغايت، ملعب باكسيل أرينا، باكو

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 نفطجي 20 13 3 4 30-19 42

    2 قراباغ 20 12 6 2 46-13 42

    3 زيرة 20 7 9 4 24-21 30

    4 سومغايت 20 6 8 6 23-24 26

    5 غابالا 20 5 8 7 18-28 23

    6 صبائل 20 4 6 10 19-33 18

    7 كشلة 20 3 8 9 20-32 17

    8 صباح 20 4 4 12 19-29 16

    ويتصدر قائمة الهدافين علي أصغروف لاعب نفطجي برصيد 14 هدفا ويليه أمير علي لاعب قراباغ أغدام برصيد 13 هدفا وأوزوبيج لاعب قراباغ أغدام برصيد 10 أهداف.

     

     

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