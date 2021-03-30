باكو، 30 مارس، أذرتاج نشرت ادارة دوري كرة القدم للمحترفين جدول مباريات الجولة الحادية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن مباريات الجولة تنظم أيام 3-4 نيسان المستهل. 3 ابريل، السبت صبائل باكو – زيرة باكو، ملعب أسكو أرينا، باكو 4 أبريل، الأحد كشلة باكو – قراباغ أغدام، ملعب أي أس كا أرينا، باكو صباح باكو – غابالا، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو نفطجي باكو – سومغايت، ملعب باكسيل أرينا، باكو ت الأندية ل ف ت خ هـ ن 1 نفطجي 20 13 3 4 30-19 42 2 قراباغ 20 12 6 2 46-13 42 3 زيرة 20 7 9 4 24-21 30 4 سومغايت 20 6 8 6 23-24 26 5 غابالا 20 5 8 7 18-28 23 6 صبائل 20 4 6 10 19-33 18 7 كشلة 20 3 8 9 20-32 17 8 صباح 20 4 4 12 19-29 16 ويتصدر قائمة الهدافين علي أصغروف لاعب نفطجي برصيد 14 هدفا ويليه أمير علي لاعب قراباغ أغدام برصيد 13 هدفا وأوزوبيج لاعب قراباغ أغدام برصيد 10 أهداف.

AZERTAG.AZ : جدول الجولة الحادية والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

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