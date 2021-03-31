اعتباراً من 1 أبريل، سيشمل التأمين الطبي الإجباري جميع سكان البلاد

باكو، 31 مارس، أذرتاج

سيغطي التأمين الطبي الإجباري جميع سكان البلاد اعتباراً من 1 أبريل. وبالتالي، فإن السكان المسجلين رسمياً في باكو وسومغاييت بمقاطعة آبشيرون سيستفيدون من 2550 نوع لخدمة طبية مدرجة في حزمة خدمات التأمين الطبي الإجباري.

أبلغت الوكالة الحكومية للتأمين الطبي الإلزامي وكالة أذرتاج أن حزمة الخدمات تشمل الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطارئة والعاجلة ورعاية العيادات المتخصصة وخدمات المختبرات الطبية والعلاج الطبيعي وعلاج بالاشعة التدخلية وعلاج المرضى في المستشفى.

تقدم الخدمات الطبية في إطار حزمة الخدمات للمواطنين في المؤسسات الطبية لوحدة إدارة الوحدات الإقليمية الطبية، وإذا استحال تقديم الخدمات في تلك المؤسسات يعالج المرضى في المؤسسات الطبية المتعاقدة على أساس الإحالات.

للاستفادة من حزمة الخدمات، يجب على المواطنين استشارة طبيب الأسرة أولاً، باستثناء الرعاية الطبية الطارئة والعاجلة. لهذا الغرض، يجب على المواطنين التقدم بطلب إلى المؤسسة الطبية الحكومية التي تقدم الرعاية الصحية الأولية واختيار طبيب الأسرة وفقًا لـ "قواعد تسجيل المؤمن عليه في المؤسسة الطبية الحكومية للرعاية الصحية الأولية". بعد فحص أو علاج مواطن سيحيله طبيب الأسرة إلى طبيب مؤهل إذا كان بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة. عند التقديم إلى مؤسسة طبية على أساس الإحالة، يجب تقديم بطاقة الهوية إلى المسجل.

تم تخصيص بعض مرافق الصحة الحكومية لمكافحة فيروس كورونا بسبب تفشي الوباء في البلاد. وبالتالي، فإن هذه المؤسسات الطبية في الوقت الحالي لا تقدم خدمات طبية أخرى. مع أخذ ذلك في الاعتبار، طلبت الوكالة الجهة الحكومية ذات الصلة تأجيل تحصيل التمويل المشترك حتى 1 يناير 2022.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لقانون التأمين الطبي، يتم تطبيق التمويل المشترك عند استخدام خدمات العيادات الخارجية والمختبرات والتشخيص الوظيفي الطبي دون التقدم إلى الرعاية الصحية الأولية، وكذلك عند التقدم إلى مؤسسة طبية حكومية واقعة خارج الوحدة الإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تخصيص حصة التأمين الطبي الإجباري لجميع المواطنين على حساب ميزانية الدولة. كذلك، يتم تحصيل أقساط التأمين الصحي الإجباري من أرباب العمل والموظفين العاملين في القطاعين العام والنفطي وأصحاب العمل والموظفين العاملين في القطاع غير الحكومي وغير النفطي والأفراد الذين يؤدون الأعمال (الخدمات) على أساس عقود القانون المدني والأفراد المنخرطين في أنشطة ريادة الأعمال منذ يناير عام 2021. يمكن للمواطنين معرفة مبلغ أقساط التأمين الصحي الإجباري المقتطعة من رواتبهم أو دخلهم باستخدام آلة حاسبة منشورة على الموقع الرسمي للوكالة الحكومية للتأمين الطبي الإجباري.

يمكن التعرف على معلومات مفصلة عن التأمين الطبي الإجباري على الموقع الرسمي للوكالة (https://its.gov.az/) وعلى صفحات الوكالة على الشبكات الاجتماعية. يمكن للمواطنين أيضاً التقدم بطلب للحصول على تأمين طبي إجباري إلى مركز الاتصال التابع للوكالة رقم 1542 أو البريد الإلكتروني[email protected] أو صفحات الوكالى على شبكات التواصل الاجتماعي أو عنوان الوكالة ( ([email protected]