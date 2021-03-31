عقد أول مؤتمر افتراضي مشترك بين الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للدول التركية

باكو، 31 مارس، أذرتاج

عُقد في 30 مارس " المؤتمر المشترك عبر الاتصال المرئي بين الجمعية البرلمانية لدول اللبحر الأبيض المتوسط (PAM) والجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية (TURKPA) حول "التعاون بين الأقاليم في بناء الانتعاش الاقتصادي المستدام.

وأبلغ مكتب الاعلام والعلاقات العامة في المجلس الوطني أذىتاج أنه حضر أعضاء الجمعية البرلمانية لدول البحر الأسود (BSEC) أيضاً الحدث الذي يحتوى على قضايا ناجمة عن مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين في عام 2020 لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك يهدف المؤتمر الدولي إلى تبادل الخبرات في مجال السياسة والتشريع لتسريع الانتعاش الاقتصادي في كلا المنطقتين.

استذكر النائب في المجلس الوطني وعضو لجنة الشئون القانونية والعلاقات الدولية في الجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية جوانشير فيزييف عقد القمة الطارئة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (CCTS) حول "التضامن والتعاون في مكافحة وباء كوفيد -19" بمبادرة الرئيس إلهام علييف ورئاسته في 10 أبريل 2020 وأبلغ المشاركين في المؤتمر بالجهود التي تبذلها القيادة الأذربيجانية لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الوباء. وأشار إلى أن حركة عدم الانحياز عقدت قمة لمجموعة الاتصال لمكافحة وباء كوفيد-19 بمبادرة من الرئيس إلهام علييف وجلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحدث عن مبادرات أذربيجان بشأن التعاون الدولي خلال الوباء.

وفي حديثه عن تأثير الوباء على الاقتصاد أشار جوانشير فيزييف إلى أن الاقتصاد الأذربيجاني انخفض بنحو 4 % في عام 2020 ، ولكن في الوقت نفسه كان هناك نمو في الصناعة غير النفطية والكهرباء والغاز والزراعة والاتصالات.

شهد المؤتمر تبادل الخبرات في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تأثرت بشكل غير متناسب بالتدابير التقييدية وتبادل خطط العمل للتحول البيئي والرقمي للاقتصادات الوطنية والتحول إلى نماذج اقتصادية دائرية ومنخفضة الكربون ركزت المناقشات على بناء القدرات، بالإضافة إلى دور التعاون في مجال التطعيم في التغلب على الأزمة الصحية الحالية والآثار الإيجابية للتلقيح على الاقتصادات الوطنية والإقليمية.