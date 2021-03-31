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    جهاز الهجرة يناشد الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين في أذربيجان

    ٣١.٠٣.٢٠٢١ [٠١:٠٧]

    باكو، 31 مارس، أذرتاج

    ناشد جهاز الهجرة الحكومية الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في أذربيجان.

    تفيد أذرتاج أن النداء الذي تلقته الوكالة من جهاز الهجرة الحكومية يشير إلى أن قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 19 مارس 2021 مدد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى الساعة 06:00 يوم 1 يونيو 2021.

    وأشير إلى أنه خلال هذه الفترة ، سيتم تنفيذ نشاط جهاز الهجرة الحكومية على أساس القواعد الحالية (المزيد في (https: //www.migration.gov.az/en/news_detail/14374).

    ستعمل الخدمة (012) 919 - مركز الاتصال خلال فترة الحجر الصحي في عطلات نهاية الأسبوع (3 و4 و10 و11 و17 و 18 و24 و25 أبريل و1 و2 و8 و9 و15 و16 و22 و23 و29 و30 مايو) مع عدد محدود من الموظفين والنظام المحدد. لذلك، يمكن معالجة الطلبات من خلال الدليل عبر الإنترنت في هذه التواريخ على الموقع الرسمي للخدمة، وكذلك من خلال تطبيق MigAz للهاتف المحمول.

    يذكر جهاز الهجرة الحكومية مرة أخرى أن إقامة الأجانب في الدولة مع الإقامة المؤقتة (فترة التأشيرة أو 90 يوماً) الممتدة لأكثر من 60 يوماً (أولئك الذين يدفعون رسوما) أمر قانوني دون طلب إضافي ودفع الرسوم حتى رفع القيود المفروضة على الحركة في حدود الدولة.

     

    AZERTAG.AZ : جهاز الهجرة يناشد الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين في أذربيجان
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