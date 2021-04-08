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    سياسة


    مسئول منظمة التعاون الإسلامي: دعمنا لأذربيجان سيستمر فيما بعد أيضاً

    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٠]

    باكو، 8 أبريل، أذرتاج

    دعمت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دائماً موقف أذربيجان بشأن قضية قره باغ. والسبب لا يعود الى الانتماء الديني فحسب بل أيضاً إلى الموقف العادل لأذربيجان. سوف يستمر دعمنا لأذربيجان فيما بعد أيضاً.

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان ورد من الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي أحمد كورسا سنجيندو في مؤتمر صحفي حول نتائج الزيارة للمناطق المحررة.

    "وأوضح قائلاً إنه خلال زيارتنا للأراضي المحررة، شهدنا آثار التخريب الأرمني. حاولوا تدمير جميع الاماكن السكنية ومحوها من وجه الأرض. إنه لأمر محزن للغاية. ربوا الخنازير في المساجد ودمروا القبور. إننا سعداء للغاية بتحرير قره باغ وتعيد الحكومة الأذربيجانية أعمال البناء في تلك المناطق وأن النازحين السابقين سيتمكنون من العودة إلى أراضيهم".

    AZERTAG.AZ :مسئول منظمة التعاون الإسلامي: دعمنا لأذربيجان سيستمر فيما بعد أيضاً
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