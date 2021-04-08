جيهون بايراموف: التعاون الاسلامي دعمت دائما الموقف العادل لبلدنا خلال النزاع بين ارمينيا واذربيجان

باكو، 8 أبريل (أذرتاج).

دعمت منظمة التعاون الاسلامي دائما الموقف العادل لبلدنا خلال النزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان. اعلن هذا الموقف بهذا الصدد للمنظمة في جميع المنصات. ولم يتغير هذا الموقع في فترة الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقد بعد اللقاء مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن احمد العثيمين في 8 ابريل.

قال الوزير ان السفراء في اذربيجان تعرفوا ميدانيا على الوضع وزاروا المناطق المحررة من الاحتلال. وتعرفوا على نتائج العدوان العسكري الذي قامت به ارمينيا ضد شعبنا المسالم.

نشأت ظروف جديدة تشكل أساس التنمية والصيغة الجديدة للامن نتيجة الوضع الناشئ بعد توقيع البيان الثلاثي. تقام الاعمال في مجال عودة النازحين والمشرَّدين الى ديارهم وإعادة إعمار الاراضي المحررة من الاحتلال. مع الأسف، نشاهد الخطوات غير البناءة العديدة المتخذة من الجانب المقابل. قامت ارمينيا بزرع الالغام في الاراضي التي بقيت تحت احتلالها خلال 30 عاما ما جعل الاراضي غير صالحة. ولا تريد تسليم خرائط تلك الاراضي والحقول الملغومة الى اذربيجان. قدمت وثائق وتقارير بهذا الصدد الى جميع الهيئات المعنية. يعد أعضاء المجتمع المدني خلال هذه الايام عريضة بهذا الشأن. بهذا الشأن ندعو الدول الصديقة لدعم اذربيجان.

قال الوزير ان ان التصريحات غير المناسبة لوزير الخارجية الارميني تدل على ان الجانب المقابل لا يقيم الواقع تقييما صحيحا. اذا تعرضت اذربيجان لاي تهديد، فسوف يتم الرد اللازم عليه في اطار القانون.

قال الوزير بايراموف ان ملتقى الشباب الاسلامي انشئ بمبادرة من اذربيجان مشيرا الى ان "اذربيجان اعدت برنامج منح دراسية خاصة لطلاب من البلدان الاسلامية، وذلك بناء على المرسوم ذي الصلة الذي أصدره الرئيس الاذربيجاني. تنمو العلاقات بين منظمة التعاون الاسلامي واذربيجان بنجاح. نثق في استمرار تطور هذه العلاقات دون انقطاع."