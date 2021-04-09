سومغايت الرديف يتغلب على قراداغ لوكباتان بثلاثة مقابل واحد

سومغايت، 8 أبريل، أذرتاج

تغلب سومغايت الرديف على قراداغ لوكباتان بثلاثة اهداف مقابل واحد في الجولة العشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 99 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت أدارها الحكم إسماعيلي دون حضور جماهير.

وفتح الحساب فرض الله يف د30 مرماه إلا أن صاحب الارض ادرك التعادل من طرف جبرائيلوف د51 الذي ضاعف الحساب في د63 وحسمه زينالوف د90+2.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.