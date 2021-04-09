تطعيم 42 ألفا و234 شخص في أذربيجان في 8 أبريل

باكو، 9 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 42 ألفا و234 شخص تم تطعيمهم في 8 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و111 الف و722 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 705 ألف و433 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 405 ألف و289.