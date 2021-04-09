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    تحطم طائرة عسكرية في تركيا

    ٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٢٨]

    إسطنبول، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تحطم طائرة عسكرية في ولاية إزمير التركية.

    افادت وكالة اذرتاج ان طائرة تحطمت خلال طلعة تدريب إثر سقوطها في البحر قبالة سواحل ولاية إزمير غرب البلاد.

    تم إنقاذ أفراد طياريها.

    ولم ترد تفاصيل أخرى حتى الآن.

    AZERTAG.AZ : تحطم طائرة عسكرية في تركيا
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