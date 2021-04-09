عقد اجتماع لمجموعة عمل المجلس التركي حول التعاون في مجال الأنباء والإعلام (فيديو)

باكو، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

انطلقت اليوم فعاليات اجتماع مجموعة العمل حول التعاون في مجال الأنباء والإعلام ضمن الاجتماع الثالث للوزراء المسؤولين وكبار المسؤولين عن الأنباء والاعلام للمجلس التركي في باكو.

افادت وكالة أذرتاج ان نائب الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية قسمت غوزالوف ألقى كلمة في الاجتماع وقال إن الاجتماع هو أول حدث وزاري يعقد في باكو بعد انتصار قاراباغ.

وأشار غوزالوف إلى أنه للإعلام دور خاص في تعزيز تراثنا التاريخي والثقافي المشترك في العالم. ونهدف إلى زيادة تطوير التعاون في مجال الإعلام في السنوات القادمة. ومن المقرر تنفيذ عدد من المشاريع في هذا الاتجاه.

تقدم الوكالة هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16179544795853665206.mp4