  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    عقد اجتماع لمجموعة عمل المجلس التركي حول التعاون في مجال الأنباء والإعلام (فيديو)

    ٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٠٧]

    باكو، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    انطلقت اليوم فعاليات اجتماع مجموعة العمل حول التعاون في مجال الأنباء والإعلام ضمن الاجتماع الثالث للوزراء المسؤولين وكبار المسؤولين عن الأنباء والاعلام للمجلس التركي في باكو.

    افادت وكالة أذرتاج ان نائب الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية قسمت غوزالوف ألقى كلمة في الاجتماع وقال إن الاجتماع هو أول حدث وزاري يعقد في باكو بعد انتصار قاراباغ.

    وأشار غوزالوف إلى أنه للإعلام دور خاص في تعزيز تراثنا التاريخي والثقافي المشترك في العالم. ونهدف إلى زيادة تطوير التعاون في مجال الإعلام في السنوات القادمة. ومن المقرر تنفيذ عدد من المشاريع في هذا الاتجاه.

    تقدم الوكالة هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16179544795853665206.mp4 

    AZERTAG.AZ : عقد اجتماع لمجموعة عمل المجلس التركي حول التعاون في مجال الأنباء والإعلام (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢١]
    إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات (فيديو)
    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٥‎]
    الرئيس علييف: استعدنا العدالة
    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٨]
    الرئيس إلهام علييف: حرب الـ44 يوما انهت معاناة اكثر من مليون أذربيجاني
    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٢٨]
    باكو تستضيف الاجتماع الثالث لوزراء ومسؤولين عن الأنباء والإعلام للمجلس التركي
    عقد اجتماع لمجموعة عمل المجلس التركي حول التعاون في مجال الأنباء والإعلام (فيديو) عقد اجتماع لمجموعة عمل المجلس التركي حول التعاون في مجال الأنباء والإعلام (فيديو) عقد اجتماع لمجموعة عمل المجلس التركي حول التعاون في مجال الأنباء والإعلام (فيديو) عقد اجتماع لمجموعة عمل المجلس التركي حول التعاون في مجال الأنباء والإعلام (فيديو) عقد اجتماع لمجموعة عمل المجلس التركي حول التعاون في مجال الأنباء والإعلام (فيديو) عقد اجتماع لمجموعة عمل المجلس التركي حول التعاون في مجال الأنباء والإعلام (فيديو)