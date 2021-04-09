الرئيس إلهام علييف يلتقي المدعي العام للاتحاد الروسي

باكو، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف اليوم المدعي العام للاتحاد الروسي ايغور كراسنوف.

افادت وكالة اذرتاج ان وقد لوحظ في الاجتماع أن الجانبين أشارا الى ان العلاقات الثنائية بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي تتطور بنجاح في مختلف المجالات. ولوحظ أن التعاون متبادل المنفعة بين مكتبي المدعين العامين في كلا البلدين يساهم في توسيع العلاقات ويلعب دورا مهما في مكافحة التهديدات والتحديات الحديثة والجريمة التي تواجه بلدينا.

وأثناء المحادثة أعرب الجانبان عن ثقتهما بأن التعاون سيستمر في التوسع وناقشا القضايا الواعدة.