  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات (فيديو)

    ٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢١]

    باكو، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وفقا لخطة تدريب الجيش الأذربيجاني لعام 2021، تم إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه تم تدمير الأهداف على مسافات مختلفة بنيران دقيقة خلال المناوشات.

    تقدم الوكالة هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16179697001741029445.mp4

     

    AZERTAG.AZ :إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٠٧]
    عقد اجتماع لمجموعة عمل المجلس التركي حول التعاون في مجال الأنباء والإعلام (فيديو)
    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٥‎]
    الرئيس علييف: استعدنا العدالة
    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٨]
    الرئيس إلهام علييف: حرب الـ44 يوما انهت معاناة اكثر من مليون أذربيجاني
    ٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٢٨]
    باكو تستضيف الاجتماع الثالث لوزراء ومسؤولين عن الأنباء والإعلام للمجلس التركي
    إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات (فيديو) إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات (فيديو)