إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات (فيديو)
AzerTAg.az
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢١]
باكو، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
وفقا لخطة تدريب الجيش الأذربيجاني لعام 2021، تم إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه تم تدمير الأهداف على مسافات مختلفة بنيران دقيقة خلال المناوشات.
تقدم الوكالة هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16179697001741029445.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٠٧]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٥]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٨]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢١]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٠٧]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٥]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٨]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٠]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٤٤]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٠٨]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٢]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠١]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:١٢]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٣٤]
٠٥.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٧]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:١٥]
٠٦.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٤٠]
٠٣.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٥٤]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٧:١٠]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٥٦]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٠]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:١٩]
٠٧.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٣٤]
٠٦.٠٤.٢٠٢١ [١٩:١١]
٠٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٢]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٣]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٢٠]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٠٠]
٠٧.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٢٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك