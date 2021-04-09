باكو، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج) وفقا لخطة تدريب الجيش الأذربيجاني لعام 2021، تم إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه تم تدمير الأهداف على مسافات مختلفة بنيران دقيقة خلال المناوشات. تقدم الوكالة هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16179697001741029445.mp4

AZERTAG.AZ : إجراء تدريبات قتالية مكثفة لوحدات الدبابات (فيديو)

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