البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ12 أبريل
AzerTAg.az
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٠]
باكو، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 أبريل / نيسان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 12 أبريل / نيسان.
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