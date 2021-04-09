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    بدء إنشاء طريق بري بين خودافرين وقوبادلي ولاتشين

    ٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٣٥‎]

    باكو، 9 أبريل (أذرتاج).

    بدأ انشاء طريق بري جديد بين خودافرين وقوبادلي ولاتشين من طريق بري رئيسي بين حاجيقابول ومينجيوان وممر زنكازور. يبلغ طول الطريق 66 كم. كذلك يخطط إنشاء طريق بري جديد بطول 17 كم الى مدينة قوبادلي من بلدة خانليق. طول اجمالي الطرق المخطط انشاؤها 83 كم.

    سيكون الطريق البري بين خودافرين وقوبادلي ولاتشين والطريق البري بين خانليق وقوبادلي متألفين من 4 حارات.

    يخطط بناء 5 جسور في الطرق المخططة. يمر الطريق خودافرين -قوبادلي – لاتشين وطريق خانليق – قوبادلي باراضي محافظات زنكيلان وقوبادلي ولاتشين المحررة من وطأة الاحتلال. سيعبر الطريق الجديد اكثر من 30 منطقة سكنية بالاضافة الى مدينتي قوبادلي ولاتشين.

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