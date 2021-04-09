كشف حجم تعويضات للمودعين في 4 بنوك مغلقة

باكو، 9 أبريل (أذرتاج)

دفع صندوق تأمين الودائع (ADIF) لـ7 أبريل تعويضات تجاوزت 633 مليون مانات إلى 24 ألفا و603 مودع في البنوك الأربعة الأخيرة وهي "بنك إيه جي" (AG Bank) و"بنك أن بي سي" (NBC Bank) و"بنك أمراه " (Amrah Bank) و"بنك أتا" (Ata Bank) أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن ADIF أنه في الفترة من 16 يونيو إلى 7 أبريل من هذا العام، دفع بنك أذربيجان الدولي 248,38 مليون مانات كتعويض لمودعي "بنك إيه جي" و"بنك أن بي سي" اللذين هما قيد التصفية. يساوي المبلغ المدفوع لـ 4727 مودع في "بنك إيه جي" إلى 116.38 مليون مانات وتم دفع 131,99 مليون مانات إلى 4231 مودع في "بنك أن بي سي". دفع بنك "كابيتال" من 1 يونيو إلى 7 ابريل 384,63 مليون مانات كتعويض لمودعي "بنك أمراه" و"بنك أتا" اللذين هما قيد التصفية. خلال الفترة المشمولة بالتقرير وصل المبلغ المدفوع لـ 5831 مودع في "بنك أمراه" إلى 140.41 مليون مانات وفي "بنك آتا" تم تعويض 244,22 مليون مانات لـ9814 مودع في "بنك أتا".

إن تقديم التعويضات لمودعين البنوك المغلقة حديثاً من الصندوق على وشك الانتهاء. سيتم الانتهاء من عملية السداد الكامل في وقت قصير وفقاً للقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن تراخيص "بنك إيه جي" المساهمة و"بنك أن بي سي" المساهمة و"بنك أمراه" المساهمة و"بنك أتا" المساهمة قد ألغيت من قبل البنك المركزي بسبب الخسارة الكاملة لرأس المال وعدم الوفاء بالتزامات الدائنين. وفقاً لقرارات المجلس الإداري لمحكمة الاستئناف في باكو بتاريخ 28 أبريل و14 مايو 2020 وتم إعلان إفلاس هذه البنوك وتصفية صندوق تأمين الودائع. تم تقديم سجل التزامات البنوك المفلسة إلى الصندوق وبدأت عملية دفع تعويضات الودائع المحمية من قبل ADIF في وقت قصير. بموجب قرار مجلس أمناء الصندوق، فإن البنك الوكيل للتعويض عن الودائع المحمية هو بنك "كابيتال" فيما يخص ل"بنك أتا" المساهمة و"بنك أمراه" المساهمة تم انتخاب"بنك أذربيجان الدولي كالبنك الوكيل للتعويض عن الودائع المحمية ل"بنك إيه جي" المساهمة و"بنك أن بي سي" المساهمة. بدأ صندوق تأمين الودائع في دفع تعويضات على الودائع في "بنك أتا" المساهمة و"بنك أمراه" المساهمة في 1 يونيو وفي "بنك إيه جي" المساهمة و"بنك أن بي سي" المساهمة في 16 يونيو.

من المقرر تشكيل نموذج استراتيجي جديد للصندوق بحلول نهاية هذا العام على أساس الأنشطة المشتركة للبنك المركزي لجمهورية أذربيجان وصندوق تأمين الودائع. وتجدر الإشارة إلى أن تطوير نموذج استراتيجي جديد من المتوقع أن يساهم بشكل كبير في اقتصاد الدولة والقطاع المصرفي والمودعين. يتم إبلاغ المودعين الذين يواجهون مشاكل في البنوك المغلقة بأن صندوق تأمين الودائع يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودة الأموال وفقًا للقانون.