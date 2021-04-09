الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة

باكو، 9 أبريل (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 9 أبريل فولكان بوزقير رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

رحب الرئيس إلهام علييف بالضيف الرفيع المستوى معربا عن سروره بانتخاب ممثل البلد الشقيق رئيسا للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة. قال الرئيس إلهام علييف ان اذربيجان تقدمت بعدة مبادرات فيما يتعلقة بالجائحة. نظمت اجتماع قمة المجلس التركي واجتماع قمة حركة عدم الانحياز والدورة الخاصة للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في موضوع مكافحة جائحة كوفيد 19. أدانت اذربيجان التمييز في توزيع لقاحات كوفيد 19 في العالم. كذلك قدمت مساعدات مادية وانسانية الى اكثر من 30 بلدا في فترة جائحة كوفيد.

كانت لنا علاقات كثيفة مع هيئات منظمة الامم المتحدة وتستمر هذه العلاقات. ستواصل هذه الاتصالات فيما بعد ايضا. قلت مرارا ان نزاع قراباغ الجبلية قد انتهى. عالجت اذربيجان هذا النزاع ونفذت القرارات التي كانت تنتظر تنفيذها لمدة ما يقارب 30 عاما. بدأت مرحلة إعادة الإعمار. اذربيجان لها اتصال وثيق مع هيئات منظمة الامم المتحدة بما فيها اليونسكو. يتوقع ان ترسل اليونسكو بعثة الى اذربيجان، نتيجة المناقشات الجارية معها. دعت اذربيجان مرارا اثناء النزاع اليونسكو الى ارسال بعثة تقصي الحقائق الى المناطق المحتلة. تم تدمير آثارنا التاريخية والدينية والثقافية من قبل الارمن فيها وكنا نريد ان ترى هذا الدمار المنظمات الدولية بما فيها اليونسكو وتثبت هذا. يتوقع ارسال البعثة بعد انتهاء النزاع. ترحب اذربيجان بهذا. لأن الوحشية والهمجية الارمينية في الاراضي المحررة أمام مرأى ومسمع الجميع.

من جانبه أعرب رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة فولكان بوزكير عن سروره وافتخاره لزيارة اذربيجان لاول مرة كرئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة. أذربيجان بلد مهم جدا لمنظمة الامم المتحدة. إن الدورة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة، المنعقدة تحت اشراف الرئيس إلهام علييف انتهت بالنتائج المهمة للغاية وانعقدت في حينها.

"كذلك ترأسون حركة عدم الانحياز بنجاح جدا. هذه منظمة مهمة للغاية بالنسبة لمنظمة الامم المتحدة وإن رئاسة هذه المنظمة لها اهمية خاصة. لذا زرت أذربيجان لأعرب عن شكري لكم على هذا النشاط.

أما زيارتي اذربيجان كرئيس تركي للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة مصدر سعادة وافتخار خاص لي. نتابع في نيويورك عن كثب كل ما تحدثتم هنا من مسائل.