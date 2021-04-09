باكو، 9 أبريل (اذرتاج). تستمر اعمال تركيب مستشفيات جاهزة في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني بغرض تعزيز وتحسين الوحدات المسلحة فيها والظروف المعيشية الاجتماعية. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان هذه المستشفيات مجهزة بالمعدات الطبية المعاصرة والبنية التحتية الضرورية.

AZERTAG.AZ : أعمال تركيب مستشفيات جاهزة في الاراضي المحررة مستمرة

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده