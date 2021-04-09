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    أعمال تركيب مستشفيات جاهزة في الاراضي المحررة مستمرة

    ٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٠]

    باكو، 9 أبريل (اذرتاج).

    تستمر اعمال تركيب مستشفيات جاهزة في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني بغرض تعزيز وتحسين الوحدات المسلحة فيها والظروف المعيشية الاجتماعية.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان هذه المستشفيات مجهزة بالمعدات الطبية المعاصرة والبنية التحتية الضرورية.

     

    AZERTAG.AZ : أعمال تركيب مستشفيات جاهزة في الاراضي المحررة مستمرة
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