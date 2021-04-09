باكو، 9 أبريل (أذرتاج). انتهت التدريبات العملية التكتيكية المشتركة لجيوش اذربيجان وتركيا، المقامة في اذربيجان. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه تم تحسين وتعزيز النشاط المشترك للوحدات القتالية لجيوش كلا البلدين الشقيقين وتم تطوير مهارات لاتخاذ قرارات والمبادرة والادارة والتحكم لدى قادة الوحدات القتالية.

AZERTAG.AZ : انتهاء التدريبات العملية التكتيكية المشتركة لجيوش أذربيجان وتركيا

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