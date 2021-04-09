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    سفير اليابان يزور شاماخي

    ٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٠]

    شاماخي، 9 أبريل، أذرتاج

    زار سفير اليابان في البلد جونيجي وادا الى محافظة شاماخي لبحث المشاريع الاجتماعية الاقتصادية والثقافية بدعم السفارة في محافظة شاماخي في زيارة تعرفية.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء المنعقد مع السفير لدى السلطة التنفيذية لمحافظة شاماخي ارتكز على مشاريع تتحقق في المحافظة ضمن برنامج الدعم المنحي للحكومة اليابانية.

    وتم التأكيد على أن التعاون في مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والمبتكرات في قطاع التعليم بدعم السفارة يأتي بنفع كثير.

    وزار السفير الياباني وادا على هامش الزيارة مرصد شاماخي للفيزياء الفلكية ومتحف قرية دميرجي ومسجد الجمعة وضريح الشاه خندان شقيق عماد الدين النسيمي ومؤسسة "شروان شرابلاري" للمشروبات الكحولية.

    كما تفقد السفير وادا حقلا مزروعا لأشجار ازهار الكرز اليابانية "ساكورا" بعدد 1000 شجرة مبعوثة من قبل مجموعة من مواطني اليابان الى محافظة شاماخي.

     

     

    AZERTAG.AZ :سفير اليابان يزور شاماخي
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