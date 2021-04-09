التعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا قائم على الصداقة والأخوة

باكو ، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

استقبل وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف اليوم بسفير تركيا في البلد أركان اوزورال بمناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي في أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجانبين أكدا على أن التعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا قائم على العلاقات الودية والأخوية التي تتطور في اتجاه تصاعدي وكانت مفيدة لبلدينا.

وأشار الوزير الى لقاءاته السابقة مع السفير وشكر الدبلوماسي على إسهامه في تطوير العلاقات بين البلدين وتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية.

وأعرب السفير عن امتنانه للاجتماع قائلا إنه غادر البلاد بانطباعات جيدة وسيظل دائما صديقا مخلصا لدولة وشعب أذربيجان.