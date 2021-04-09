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    مكالمة هاتفية بين رئيسي تركيا وروسيا

    ٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٩]

    إسطنبول، 9 أبريل، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية بين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس روسيا فلاديمير بوتين.

    أفادت أذرتاج عن ادارة العلاقات العامة بالديوان الرئاسي التركي أن المكالمة الهاتفية بحثت تطوير العلاقات بين تركيا وروسيا والمسائل الاقليمية بجانب اتفاقية مونترو وأزمة أوكرانيا وكذلك مواضيع خاصبة باللقاح.

    ملكوفا مراسلة اذرتاج

     

     

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين رئيسي تركيا وروسيا
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