باكو، 10 أبريل (أذرتاج). التقى رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف في 10 أبريل السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية تركيا في البلد إركان أوزورال. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف منح السفير التركي خلال الاستقبال وسام الصداقة تقديرا لخدماته الخاصة في تطوير علاقات التعاون والصداقة بين اذربيجان وتركيا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي السفير التركي في اذربيجان

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