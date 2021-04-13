حفل توقيع كتاب : «أذربيجان أول جمهورية ديمقراطية في الشرق الإسلامي» في المغرب

الرباط، 13 أبريل، أذرتاج

أقيم حفل توقيع كتاب "أذربيجان- أول جمهورية ديمقراطية في الشرق الإسلامي" لمؤلفه محرر جريدة "الإصلاح والتنمية" والكاتب الصحفي أحمد الموتشو في مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والذي نظمته سفارة أذربيجان في المغرب ومجموعة الصداقة الأذربيجانية المغربية.

تفيد أذرتاج أنه حضر الحفل سفير تركيا لدى المغرب أحمد أيدين دوغان والسفير أوكرانيا أوكسانا واسيليفا وسفير الأردن حازم التميمي وممثلو سفارات غامبيا وموريتانيا وتونس ودول أخرى في الرباط وأعضاء مجموعة الصداقة الأذربايجانية-المغربية وشخصيات عامة وسياسية محلية وأساتذة الجامعات.

افتتح الحدث نائب رئيس جمعية الصداقة الأذربيجانية المغربية محمد الفاقيري وألفت نظر الحضور إلى أن الكتاب المكرس لتاريخ أذربيجان وعهدها الحديث وسياستها الخارجية وإنجازاتها الاقتصادية والعلاقات بين البلدين هو حدث مهم في تعزيز الروابط بين بلدينا وشعبينا الصديقين.

ألقى مؤلف الكتاب أحمد الموتشو كلمة وقال إنه بعد زياراته لأذربيجان، وخاصة بعد مشاركته في الانتخابات البرلمانية في فبراير 2020 كصحفي يمثل المغرب قرر تأليف كتاب عن هذا البلد الصديق ونقل الحقيقة بشأنه للجمهور المغربي.

وقال أيضاً إنه أعجب باللقاءات التي عقدها خلال زيارته لأذربيجان. بعد هذه اللقاءات العديدة حرر هذا البلد الرائع أراضيه بعد سنوات عديدة من النضال الباسل وأعرب عن ارتياحه لفرصة تبادل وجهات نظره حول شعبه الشجاع والرئيس الحكيم بعيد النظر مع القراء المغاربة.

وأكد الكاتب أنه ينعكس في كتابه تاريخ أذربيجان في الماضي والحاضر وإقامة أول دولة ديمقراطية في الشرق الإسلامي- تأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية في عام 1918 واستعادة الاستقلال في التسعينيات من القرن الماضي وفعاليات الزعيم الوطني حيدر علييف في تعزيز هذا الاستقلال وعمل الرئيس إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في تحقيق نجاحات كبيرة في تحديث البلاد وفي السياسة الخارجية.

وركز الكاتب على أنه فخور بكونه مؤلف أول كتاب عن أذربيجان الصديقة كتب في المغرب وقدم بعض نسخ الكتاب إلى المكتبة الوطنية المغربية.

ثم أعرب سفير أذربايجان لدى المغرب أغطاي قربانوف عن شكره لمؤلف الكتاب أحمد موتشو على عمله الجاد مشيراً إلى أن ذلك يعد مساهمة مهمة في تعزيز العلاقات الودية بين المغرب وأذربيجان. وأشارالسفير إلى أن هذا الكتاب هو سفر وقائع تاريخ نشأة جمهورية أذربيجان وإحيائها واليوم يسعدنا للغاية أن تمتلكوا مثل هذا الكتاب الذي يسمح للمجتمع المغربي بالتعرف على الصفحات المجيدة لتاريخ الدولة وخدمات القادة السياسيين لا مثيل لها في تحقيق النصر التاريخي. وفي الختام أعرب السفير عن شكره لقيادة المنظمة والمشاركين وممثلي المجتمع المحلي لإتاحة الفرصة عقد الحدث المخصص لتوقيع كتاب "أذربيجان - أول جمهورية ديمقراطية للشرق الإسلامي" في مقر الإيسيسكو وشكر المؤلف أحمد الموتشو مرة أخرى.

في نهاية الحدث، أجريت مقابلات مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية.