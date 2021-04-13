توقيع بروتوكول التعاون بين إدارة محمية "إيشاري شهر" التاريخية والمعمارية الحكومية وبلدية مدينة ماتيرا

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

التقى رئيس اللجنة الدائمة للشئون الخارجية والهجرة في مجلس الشيوخ الإيطالي السناتور فيتو بيتروسيلي وعمدة مدينة ماتيرا دومينيكو بيناردي ورئيس مجلس مدينة ماتيرا أنطونيو ماتيردومينى خلال زيارتهم لأذربيجان يوم 13 أبريل رئيس الهيئة الإدارية لإدارة محمية "إيشاري شهر" التاريخية والمعمارية الحكومية على أصغر علي أكبروف.

أفادت أذرتاج أن الجانبين عبرا عن ارتياحهما لتطور التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والفن وحماية التراث الثقافي وإدارته وبحثا آفاق التعاون على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تم التوقيع على "البروتوكول حول الصداقة والتعاون" بين محمية "إيشيري شهر" التاريخية والمعمارية الحكومية وبلدية مدينة ماتيرا من أجل إقامة التعاون بين البلدة القديمة ومدينة ماتيرا المدرجتين في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

كان الهدف الأساسي من توقيع البروتوكول هو تطوير العلاقات الودية بين البلدة القديمة ومدينة ماتيرا لزيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد مجالات النشاط المشترك.

في نفس الوقت، تعكس الوثيقة الأنشطة المشتركة في مجالات الفن والثقافة والسياحة والعلوم والتاريخ وتنظيم البرامج والمشاريع، وكذلك الدعم المتبادل لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال حماية التراث الثقافي ترميمه وتطويره.

وفي حديثها مع الصحفيين بعد الاجتماع، قالت مديرة مركز متحف "إيشاري شهر" أمينه مالكوفا إن هذا العام يعتبر "عام الشاعر نظامي كنجوي" في بلدنا وليس من قبيل الصدفة أن يتم توقيع البروتوكول في قصر شيروان شاه القديم: و"ألف الشاعر نظامي كنجوي قصيدة "مجنون وليلى" بطلب من ملك أهيسته الأول حاكم دولة شيروان شاه الاذربيجانية وبعد عدة قرون تم تأليف "روميو وجولييته" لشكسبير المشهور عالمياً على غرار هذه القصيدة في الغرب. لذلك، إننا على ثقة من أننا نتوقع تواصل التعاون في مجال المتاحف.