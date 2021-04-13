إجراء مباحثات حول التعاون بين أذربيجان وأوكرانيا في مجال الطاقة

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

التقى وزير الطاقة والرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي بين جمهورية أذربيجان وأوكرانيا برويز شاهبازوف بوفد أوكراني برئاسة وزير البنية التحتية ولاديسلاف كريكلي.

أبلغت وزارة الطاقة أذرتاج أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وفي معرض إشارته إلى مساهمة اللجنة الحكومية الدولية في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، شدد وزير الطاقة على الاتجاه المتنامي للتجارة والاستثمار المتبادلين. تم لفت الانتباه إلى أنشطة مجموعة العمل التي تأسست لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة بين أذربيجان وأوكرانيا وتنفيذ المشاريع المشتركة، فضلاً عن القضايا التي ستتم مناقشتها في الاجتماع القادم في المستقبل القريب.

وأشار وزير البنية التحتية الأوكراني ولاديسلاف كريكلي إلى أن انتصار أذربيجان وضع حداً لنزاع قره باغ الجبلية وبالتالي إرساء السلام في المنطقة. وقال أيضاً إن الشركات الأوكرانية مهتمة بالمشاركة في إعادة إعمار الأراضي المحررة. في الوقت نفسه، أبلغ عن مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها حالياً في أوكرانيا وأكد أنه هناك فرصاً استثمارية واسعة في البلاد لرجال الأعمال الأذربيجانيين. وأعرب الجانبان عن ثقتهما في استمرار التطور الديناميكي للعلاقات التجارية والاقتصادية. وركز الاجتماع على أنشطة غرفة التجارة الأوكرانية في جمهورية أذربيجان.

كما جرى بحث فرص توسيع الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات خلال الاجتماع وعقد الاجتماع المقبل للجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي.