زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوزبكستان بنسبة 13 %

باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

لا تزال كارثة كوفيد 19 العالمية لها تأثير سلبي على صحة الإنسان والاقتصاد العالمي. ومع ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوزبكستان خلال الوباء بنسبة 13 في المائة إلى 80 مليون دولار في العام الماضي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن السفير الاوزباكي في أذربيجان بهرام أشرفوف ان حجم التجارة بين البلدين تضاعف ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.

قال إن "أوزبكستان تعتبر أذربيجان شريكا تجاريا واقتصاديا واعدا في رابطة الدول المستقلة ونحن على استعداد لتوسيع هذا التعاون على نطاق واسع. في الوقت الحاضر، تعمل 195 شركة أذربيجانية في أوزبكستان و69 منها لديها رأس مال مشترك و126 شركة 100 في المائة رأس مال أذربيجاني.