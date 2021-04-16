رئيسة المجلس الوطني تلتقي برئيس البرلمان الكازاخي

سانت بطرسبورغ، 16 أبريل، أذرتاج

التقت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا برئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مولان عاشيمبايف على هامش زيارتها للاتحاد الروسي.

أفادت أذرتاج أن غفاروفا ابلغت أن العلاقات بين البلدين تشمل على عدد كثير من المجالات. وقالت إن أذربيجان تعير اهمية كبيرة للعلاقات مع كازاخستان. وذكرت أن الوثائق الموقع عليها بين الدولتين قاعدة قانونية متينة للتعاون. العلاقات الاستراتيجية المقامة بين البلاد الناطقة بالتركية تمهد أرضية ملائمة للمزيد من توسيع التعاون بين البلاد الاخوية.

واشارت رئيسة المجلس الوطني الى دور البرلمانين في تنمية العلاقات بين أذربيجان وكازاخستان منوهة في هذا السياق الى دور وفعاليات فريقي الصداقة البرلمانيين. وزادت أن تبادل الاراء يساعد تعميق وتنمية التعاون البرلماني.

وتناولت كذلك نزاع قراباغ الجبلية مبلغة انها قد ظلت في الماضي بالنسبة لاذربيجان قائلة إن أذربيجان قد حررت اراضيها المحتلة منذ 30 سنة نتيجة الحرب الوطنية الـ44 يوما بقيادة القائد الاعلى إلهام علييف. وقدمت معلومات مفصلة حول اعمال اعادة البناء والتأهيل مبلغة أن أرمينيا ما زالت تخرق القانون الانساني الدولي رغم جميع الدعوات وتمتنع عن تقديم خريطة الاراضي الملغومة الى أذربيجان.

وقال رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مولان عاشمبايف إن أذربيجان شريك هام وموثوق فيه بالنسبة لبلاده. وذكر أن العلاقات الثنائية تتطور بسرعة في جميع المجالات مشيرا الى وجود فرص واسعة للمزيد من تعمق العلاقات.

واستلفت الى أن تطور العلاقات البرلمانية تؤثر ايجابيا على سائر المجالات ايضا وهذا له اهمية من حيث بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك ايضا. وزاد أن أذربيجان تساهم كثيرا في فعاليات الجمعية البرلمانية التركية.

وجرى تبادل الاراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

عبد الله يفا مراسلة أذرتاج