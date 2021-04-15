الخارجية: نأمل في تقديم مجموعة منسك مقترحات بدور محتمل لها في تعزيز السلم في الاوضاع الجديدة

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

علقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد الله يفا على بيان اصدره المندوبون المشاركون في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا بتأريخ 13 ابريل عام 2021م.

قالت وزارة الخارجية لوكالة أذرتاج إن ليلى عبد الله يفا قالت في هذا الصدد ما يلي:

"يجب أن يشاد بترحيب المندوبين المشاركين في ارئاسة مجموعة منسك في بيانهم المذكور بتقدم في تنفيذ البيان المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م الصادر عن زعماء أذربيجان وروسيا وارمينيا. وفي الوقت ذاته، يجب الذكر أن معظم اقسام بيان المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك غير مكرس لأهم مسائل للفترة ما بعد النزاع الجديدة بل لآراء وعناصر اخرى اكثر.

انه من الواضح موقف جانب أذربيجان في الحقيقة المتكونة نتيجة النصر المحرز في الحرب الوطنية. وتتضمن اولوياتنا اعادة بناء وتأهيل الأراضي المعرضة لتأثير النزاع الذي استمر مدة 30 سنة واعادة تكاملها وضمان تساوي الحقوق لجميع مواطني أذربيجان القاطنين في تلك الاراضي المتضررة جراء النزاع وفي هذه العملية بما فيهم اؤلئك الذين ينتمون الى الاصلية الأرمينية بغض النظر الى انتمائهم الدينية والعرقية وغيرها وذلك ضمن القواعد الدستورية الأذربيجانية. كما أن حل النزاع يتيح بآفاق من اجل اقامة علاقات طبيعية بين أذربيجان وارمينيا على اساس مبادئ سيادة الدولتين وسلامة اراضيهما وحرمة حدودها المعترف بها على المستوى الدولية.

وإذ نأمل في أن المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك سوف يحددون مقترحاتهم بشأن دور محتمل لهم في تعزيز السلم في الاوضاع الجديدة المتكونة ويعرضونها بما يواكب مع دعوة رئيس جمهورية أذربيجان. "