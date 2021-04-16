رئيس المجلس الوطني: التعاون بين أذربيجان وأوزبكستان يتطور بنجاح في جميع المجالات

سانت بطرسبورغ، 15 أبريل، أذرتاج

التعاون بين أذربيجان وأوزبكستان يتطور بنجاح في جميع المجالات.

أفادت أذرتاج أن هذا قالته رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا في لقاء جمعها مع رئيسة مجلس الشيوخ العالي الأوزبكي تنزيلة ناربايفا في سانت بطرسبورغ.

وابلغت صاحبة غفاروفا في اللقاء أن العلاقات بين البلدين في المستوى العالية مفيدة أن الوثائق الموقع عليها بين الدولتين تشكل قاعدة قانونية متينة للتعاون. واكدت رئيسة المجلس الوطني على أن الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين والمفاوضات المقامة تلعب دورا مهما في وصول العلاقات الى مستواها الرفيعة الحالية.

واشارت الى أن نزاع قراباغ الجبلية قد ظلت في الماضي بالنسبة لاذربيجان قائلة إن أذربيجان قد حررت اراضيها المحتلة منذ 30 سنة نتيجة الحرب الوطنية الـ44 يوما بقيادة القائد الاعلى إلهام علييف. وقدمت معلومات مفصلة حول اعمال اعادة البناء والتأهيل مبلغة أن أرمينيا ما زالت تخرق القانون الانساني الدولي رغم جميع الدعوات وتمتنع عن تقديم خريطة الاراضي الملغومة الى أذربيجان.

واكدت رئيسة مجلس الشيوخ العالي الاوزبكي تنزيلة ناربايفا على دور البرلمانين في تطوير العلاقات بين أذربيجان وأوزبكستان. وتذكرت بامتنان زيارتها أذربيجان عام 2013م.

واستلفتت ناربايفا كذلك الى ضرورة توسيع التعاون بين اقاليم أذربيجان وأوزبكستان.

وجرى في اللقاء تبادل الاراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

عبد الله يفا مراسلة أذرتاج