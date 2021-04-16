رئيسة المجلس الوطني تلتقي برئيس البرلمان القيرغيزي

سانت بطرسبورغ، 16 أبريل، أذرتاج

رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا تزور مدينة سانت بطرسبورغ الروسية للمشاركة في الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة مع الوفد المرافق لها.

أفادت أذرتاج أن رئيسة المجلس الوطني التقت على هامش الزيارة برئيس البرلمان القيرغيوزي جوقوركو كينيش تالانت ماميتوف 15 ابريل.

عبرت رئيسة المجلس الوطني عن الامتنان من اللقاء مفيدة أن اللقاءت من هذا القبيل تساهم ايجابيا في تنمية العلاقات بين البلدين. وذكرت أن تعزيز العلاقات الثنائية تلعب فيها دورا خاصا لقاءات رئيسي البلدين وزياراتهما المتبادلة. وزادت أن الوثائق الموقع عليها بين البلدين تشكل قاعدة قانونية للعلاقات.

واشارت الى دور فريقي الصداقة البرلمانيين مؤكدة على اهمية التعاون الناجح على صعيد المنظمات البرلمانية الدولية. وابلغت أن جوقوركو كينيش احد البرلمانات التي وقع المجلس الوطني معها مذكرة تعاون.

وتناولت كذلك نزاع قراباغ الجبلية مبلغة انها قد ظلت في الماضي بالنسبة لاذربيجان قائلة إن أذربيجان قد حررت اراضيها المحتلة منذ 30 سنة نتيجة الحرب الوطنية الـ44 يوما بقيادة القائد الاعلى إلهام علييف. وقدمت معلومات مفصلة حول اعمال اعادة البناء والتأهيل مبلغة أن أرمينيا ما زالت تخرق القانون الانساني الدولي رغم جميع الدعوات وتمتنع عن تقديم خريطة الاراضي الملغومة الى أذربيجان.

وقال رئيس البرلمان القيرغيزي تالانت ماميتوف إن بلاده تعير اهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع أذربيجان مفيدا أن تطور العلاقات البرلمانية يخدم للمزيد من تعمق التعاون الثنائي في سائر مجالات الحياة ايضا. كما أن لقاءات نظامية لنواب البرلمانين تخدم للمصالح العامة.

ورفع شكره على الدعم الذي قدمته أذربيجان لبلاده في محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ثم قدم ماميتوف معلومات حول نتائج الاستفتاء العام المنظم في قيرغيزستان مضيفا أن التصويت العام المذكور سيلعب دورا مهما في تاريخ تنمية مستقبلي لبلاده.

وجرى في اللقاء تبادل الاراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

عبد الله يفا مراسلة أذرتاج