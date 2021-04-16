وزير العمل والضمان الاجتماعي يستقبل سفير تركيا

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

استقبل وزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف سفير تركيا في البلد اركان اوزورال بمناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي في البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير بابايف قال إن علاقات التعاون متعددة الجوانب المتشكلة في المجال الاجتماعي مع تركيا الشقيقة خلال الفترة الماضية ستزداد سعة في الفترة المقبلة.

وذكر الوزير أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين أذربيجان وتركيا تستند الى الصداقة والاخوة. واستلفت الى دور هام مشترك لرئيسي دولتي أذربيجان وتركيا في تطوير العلاقات الثنائية مضيفا أن العلاقات الثنائية تزداد سعة وقوة في المجال الاجتماعي كما هوالحال في جميع المجالات الاخرى.

وزاد الوزير أن العلاقات الثنائية بين أذربيجان وتركيا قد تطورت بنجاح خلال مدة عمل السفير اوزورال الدبلوماسي في أذربيجان. ورفع الوزير شكره للسفير التركي على اسهامه في تنمية العلاقات بين البلدين متمنيا له نجاحا في فعالياته اللاحقة.

واعرب السفير اوزورال عن الامتنان من كون العلاقات بين تركيا وأذربيجان في المستوى الاعلى وقال إن العالم لا يوجد فيه بلدان آخران صديقان ومقربان بعضهما من بعض مثل تركيا وأذربيجان. واضاف انه معتز وفخور من ادائه فعالياته الدبلوماسية في البلد خلال فترة جرت فيه الحرب الوطنية وضرب النصر المجيد.

واكد أن التعاون في المجال الاجتماعي قد تطور بكثير ايضا.

وجرى في اللقاء تبادل الاراء حول مواصلة التعاون في المجال الاجتاعي بين البلدين.