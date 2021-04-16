رئيس الجمارك يلتقي بسفير تركيا

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

التقى رئيس جهاز الجمارك سفر مهدييف 15 ابريل بسفير تركيا في البلد اركان اوزورال بمناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي في البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن رئيس الجهاز مهدييف اشار بامتنان الى علاقات الشراكة الاستراتيجية المعتمدة على التقاليد التاريخية بين أذربيجان وتركيا مضيفا أن السياسة المستهدفة المنتهجة من جانب رئيسي الدولتين تلعب دورا هاما في تعزز العلاقات في جميع المجالات.

واشاد مهدييف بفعاليات السفير اوزورال في توسيع التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما فيه تنظيم العمل الجمركي رافعا له الشكر.

وقال السفير التركي اركان اوزورال إن التعاون الأذربيجاني التركي يلعب دورا مهما ليس في رفع رفاهية شعبي البلدين فقط بل وبلاد المنطقة وفي احلال السلام كونه نموذجا باهرا لسائر الدول.

واضاف انه لن يدخر من جهد إلا وسيبذله من اجل تعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل ايضا.