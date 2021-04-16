الرئيس الأذربيجاني والسيدة الأولى يحضران حفل إطلاق أعمال إعادة البناء والترميم في بلدة بيرشاغي بباكو
AzerTAg.az
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٤٦]
باكو، 16 أبريل (اذرتاج).
أطلقت اليوم أعمال إعادة البناء والترميم في بلدة بيرشاغي في باكو.
أفادت اذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى قرينته مهربان علييفا حضرا حفل التدشين.
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