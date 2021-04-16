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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني والسيدة الأولى يحضران حفل إطلاق أعمال إعادة البناء والترميم في بلدة بيرشاغي بباكو

    ١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٤٦]

    باكو، 16 أبريل (اذرتاج).

    أطلقت اليوم أعمال إعادة البناء والترميم في بلدة بيرشاغي في باكو.

    أفادت اذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى قرينته مهربان علييفا حضرا حفل التدشين.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني والسيدة الأولى يحضران حفل إطلاق أعمال إعادة البناء والترميم في بلدة بيرشاغي بباكو
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