باكو، 16 أبريل (اذرتاج). أطلقت اليوم أعمال إعادة البناء والترميم في بلدة بيرشاغي في باكو. أفادت اذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى قرينته مهربان علييفا حضرا حفل التدشين.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني والسيدة الأولى يحضران حفل إطلاق أعمال إعادة البناء والترميم في بلدة بيرشاغي بباكو

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده