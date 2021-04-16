أذربيجان تستضيف مؤتمرا دوليا في مجال الذكاء الاصطناعي

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

سيعقد مؤتمر دولي ومسابقة بيانات حول "الذكاء الاصطناعي في الإدارة الرقمية" عبر الاتصال المرئي في الفترة من 26 إلى 28 أبريل، وينظمها مركز تطوير الحكومة الإلكترونية للوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس جمهورية أذربيجان. كُرس المؤتمر الذي تم تنظيمه بدعم مالي من شركة "باشا" القابضة (PAŞA Holdinq) والبنك الدولي الأذربيجاني وشركتي "بيست كومب" (BestComp) و"بي بي"(BP) لإحياء ذكرى العالم البارز لطفي زاده.

أبلغ قسم العلاقات العامة في الوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان أذرتاج أن أكثر من 50 متحدثاً معروفاً وممثلي المنظمات الدولية والمهندسين وأخصائيي الذكاء الاصطناعي والمستقبليين من أكثر من 20 دولة سيشاركون في المؤتمر لمناقشة عدد من أهم قضايا عصرنا في مجال الذكاء الاصطناعي:

• تسريع تطبيق الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الجديد التالي في الإدارة الرقمية.

• مراقبة الطلب والعرض من أجل الحفاظ على إطار أخلاقي أثناء تطوير وتصميم وتطبيق الذكاء الاصطناعي.

• تحديد التحديات الحالية والرؤى المستقبلية لبناء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في أذربيجان.

• تبادل الآراء والخبرات في مجال تنظيم تعزيز النظم البيئية للذكاء الاصطناعي في المجتمع.

ستعقد ورش العمل لمدة يومين متتاليين قبل مسابقة البيانات. في اليوم الأخير من المؤتمر، ستقام مسابقة بيانات وسيتم تكريم الفائزين.

يوفر الموقع الرسمي للمؤتمر-www.ai4digigov.com - معلومات مفصلة عن البرنامج والمتحدثين وكذلك المشاركة في مسابقة البيانات والتسجيل.

يمكن للمهتمين بالحدث أيضاً زيارة صفحة وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للحدث: https://bit.ly/3wEWaB1