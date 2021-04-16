الخارجية الأذربيجانية: لا تستحق التعليق على أية فكرة من تصريحات باشينيان

باكو، 16 أبريل،

علقت وزارة الخارجية الأذربيجانية على ما قاله رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشنيان في برلمان بلده.

تفيد أذرتاج أنه جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بهذا الخصوص ما يلي : حاول رئيس الوزراء نيكول باشينيان في كلمته الملقاة في البرلمان الأرميني في 14 أبريل لفت الانتباه لنفسه بهرائه المتتالي

لا يستحق التعليق على أي من تصريحات نيكول باشينيان.

نود أن نشرح لرئيس الوزراء باشينيان الذي لم يستخلص استنتاجات من الهزيمة النكراء بلغة الشعر التي أشار إليها. كما قال الشاعر الاذربيجاني حسين جاويد:

”إن كان أحداً غير محترم

يحاول أن يجرح وطننا

صدقني قريبا

سيخار بين يدينا ".