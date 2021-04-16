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    ارتفاع سعر برميل النفط

    ١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 67.32 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.38 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 63.84 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.36 دولارا.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
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