نقل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٤١]
باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)
تم نقل 9 مليارات و811 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير - مارس، الأمر الذي ارتفع 12.8 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من نفس الأشهر.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 46.3 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 4 مليارات و539.8 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.
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