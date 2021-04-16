نقل 6.8 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 3 أشهر
AzerTAg.az
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٤٦]
باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)
تم تصدير 8 ملايين و950.7 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 6 ملايين و877.5 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
كما تم شحن 858.3 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال الشهرين.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:١٨]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٤١]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٣٠]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٥٠]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٢٥]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٤:١٣]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٢٠]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:١٨]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٢٦]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:١٧]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:١١]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٣٦]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٢٦]
٠٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٦]
٠٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠١]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [٠٢:٠٠]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٥٤]
١٢.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٧]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٥٨]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٤٤]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٠]
١٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٢٥]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣١]
١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٣٧]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٥٦]
١٦.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٥٩]
١٥.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك