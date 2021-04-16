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    نقل 6.8 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 3 أشهر

    ١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٤٦]

    باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم تصدير 8 ملايين و950.7 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 6 ملايين و877.5 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

    كما تم شحن 858.3 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال الشهرين.

    AZERTAG.AZ :نقل 6.8 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 3 أشهر
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