وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية مامر لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٢٥]
باكو، 16 أبريل / نيسان،(أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية مامر لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16185760825923433499.mp4
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