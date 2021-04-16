تصدير 99 ألف طن من فحم الكوك في 3 أشهر
AzerTAg.az
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تم تصدير 98.6 ألف طن من فحم الكوك في 3 أشهر.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 5 ملايين و920.4 الف دولار أمريكي.
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