باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج) تم تصدير 98.6 ألف طن من فحم الكوك في 3 أشهر. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 5 ملايين و920.4 الف دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير 99 ألف طن من فحم الكوك في 3 أشهر

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