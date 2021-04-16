ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٠٢]
باكو، 16 ابريل/ نيسان، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 358 مليون و541 الف دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 609 مليون و277 ألف دولار.
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