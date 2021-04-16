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    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

    ١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٠٢]

    باكو، 16 ابريل/ نيسان، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 358 مليون و541 الف دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 609 مليون و277 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة
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