ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

باكو، 16 ابريل/ نيسان، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 358 مليون و541 الف دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 609 مليون و277 ألف دولار.