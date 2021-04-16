حجم التبادل التجاري بين اذربيجان وأوكرانيا يبلغ 222.4 مليون دولار في 3 أشهر

كييف، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

قالت هيئة الإحصاءات الأوكرانية إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا خلال 3 أشهر من العام الجاري تجاوز عن 222.4 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الأوكرانية أن قيمة المنتجات المصدرة من أذربيجان إلى أوكرانيا خلال أشهر يناير – مارس بلغت 122.6 مليون دولار فيما واستورد البلد من أوكرانيا منتجات قيمتها 99.8 مليون دولار.

يذكر أن أوكرانيا تحتل المركز الثاني في المنطقة ما بعد السوفييت بعد روسيا من حيث حجم التبادل التجاري مع أذربيجان.