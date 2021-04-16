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    انخفاض الدخل الفردي للسكان

    ١٦.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٢٦]

    باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 13 مليارا و455.9 مليون مانات بزيادة 1.1 في المائة خلال أشهر يناير – مارس للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 1344.9 مانات.

     

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