باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج) سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 13 مليارا و455.9 مليون مانات بزيادة 1.1 في المائة خلال أشهر يناير – مارس للعام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 1344.9 مانات.

AZERTAG.AZ : انخفاض الدخل الفردي للسكان

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