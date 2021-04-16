أذربيجان: تسجيل 2163 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2251 حالة شفاء ووفاة 32 شخصا

باكو، 16 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2163 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 2251 مصاب هذا المرض وتوفي 32 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 296 ألف و374 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 260 ألف و193 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4077 مريض ويستمر علاج 32104 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و82 ألفا و157 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 13478 فحص طبي.