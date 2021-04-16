إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للنفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان خلال العام الجاري

باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم النفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن حجم هذه الصادرات بلغ 3 ملايين و630.3 ألف طن. أما قيمة هذه الصادرات فبلغ مليار و358.1 مليون دولار أمريكي.

تم تصدير 845.5 ألف طن بقيمة 346.1 مليون دولار إلى الهند خلال الربع الأول و517.8 ألف طن بقيمة 179.8 مليون دولار إلى إسبانيا و305.6 ألف طن بقيمة 124.9 مليون دولار إلى إسرائيل و312.2 ألف طن بقيمة 123.6 مليون دولار إلى البرتغال و339.3 ألف طن بقيمة 111.4 مليون دولار الى أوكرانيا و277.5 ألف طن بقيمة 102.5 مليون دولار الى الصين و180.6 ألف طن بقيمة 81.1 مليون دولار الى بريطانيا و181.5 ألف طن بقيمة 76.2 مليون دولار إلى بيلاروسيا و187.1 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط بقيمة 61.8 مليون دولار الى كرواتيا.