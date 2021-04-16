تطعيم 27 الفا و542 شخص في أذربيجان اليوم

باكو، 16 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 27 الفا و542 شخص تم تطعيمهم في 16 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و299 الف و323 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 859 ألف و338 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 439 ألف و985.