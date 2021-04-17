الخارجية تستدعي مندوب الاتحاد الاوروبي في أذربيجان لتسليم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية مندوب الاتحاد الاوروبي في أذربيجان السفير كستوديس يانكاؤسكاس 16 ابريل.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن لقاء عقد معه شهد تسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن اجتماع المبعوث الخاص لشؤون جنوب القوقاز للاتحاد الاوروبي تويفو كلار في 14 ابريل بممثل النظام غير القانوني الذي يقدم نفسه كوزير الخارجية وذلك على هامش زيارته أرمينيا.

وتم التشديد على أن اتخاذ ممثل الاتحاد الاوروبي تويفو كلار خطوات لا تأخذ بعين الاعتبار حقائق جديدة متكون في المنطقة بعد النزاع وتهدد السلم الهش وتبعث توقعات لا اساس لها الى الجانب المقابل أمر غير مقبول على الاطلاق.

واكدت الخارجية على أن مثل هذه الفعالية للمبعوث الخاص لشؤون جنوب القوقاز للاتحاد الاوروبي تحبط ثقة الجانب الأذربيجاني فيه والمنظمة التي يمثلها.