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    الرئيس إلهام علييف يصادق على مذكرة التفاهم بين لجنة الإحصاءات ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية

    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٠٢]

    باكو، 17 أبريل، أذرتاج

    أصدر الرئيس إلهام علييف مرسوماً عن مصادقة مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإحصاءات بين لجنة الإحصاءات الحكومية لجمهورية أذربيجان ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

    أفادت أذرناج أنه وفقاً للمرسوم الرئاسي تمت المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة في 24 ديسمبر 2020 في باكو و11 فبراير2021 في أنقرة "حول التعاون في مجال الإحصاءات بين لجنة الإحصاءات الحكومية لجمهورية أذربيجان ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" .

    بعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، يجب على لجنة الإحصاءات الحكومية ضمان تنفيذ أحكامها.

    ستقوم وزارة الخارجية بإخطار منظمة التعاون الإسلامي بأن الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ قد اكتملت.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصادق على مذكرة التفاهم بين لجنة الإحصاءات ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية
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